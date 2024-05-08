Російський танк Т-90М влаштував яскравий феєрверк після удару ЗСУ (відео)

Снаряд із дрона скинули у "кватирку" ворожої машини.
ЗСУ показали потужний феєрверк, який влаштував новітній "непереможний танк РФ" Т-90М. По ньому відпрацювали пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow гранатою M67.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
Кадри зафіксовані в районі населеного пункту Тоненьке Донецької області.
"Потужний феєрверк з вогняного дощу влаштував найновіший "непереможний танк РФ" Т-90М з передавачем перешкод, кинутий супротивником з відкритим люком", – зауважив журналіст.
Нагадаємо, бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 по 8 травня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 477 430. За минулу добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів.
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