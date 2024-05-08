Російський удар 8 травня, Саміт миру й нагальні пріоритети України: головне зі звернення Зеленського

Президент зазначив, що російський удар по території України 8 травня був прорахованою атакою на енергосистему.

Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала чергового масованого удару по Україні напередодні дня завершення Другої світової війни у Європі. За одну добу було випущено майже 60 російських ракет і понад 20 "шахедів".

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у середу, 8 травня.

"Це був прорахований комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури. Частину ракет і більшість "шахедів" вдалося збити. Я дякую кожному нашому партнеру, чиї системи ППО сьогодні спрацювали. Але не всі російські ракети були збиті. На жаль. Були влучання. І багато завдань у ДСНС України, в енергетиків, у залучених служб і підприємств. Вдячний усім, хто працює на сто відсотків, аби збільшити відсоток генерації енергії", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, що Україна продовжує перемовини з лідерами світових держав щодо участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

"Сьогодні я особисто запросив на Саміт лідерів Данії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Спадкоємного принца Саудівської Аравії та Генерального секретаря Ради Європи", – повідомив президент.

Він поділився подробицями розмов з лідерами країн.

"Данія – ми обговорили посилення нашої ППО, виконання оборонних домовленостей. Нідерланди – обговорили пошук додаткових систем Patriot. Угорщина – хороша розмова, тривала, дуже багато деталей… Домовилися працювати разом далі. Німеччина – обговорили відновлення й захист нашої енергетики, підготовку конференції в Берліні щодо реконструкції. Саудівська Аравія – обговорили зі Спадкоємним принцем і нашу двосторонню співпрацю, і глобальні справи – як реально наблизити мир", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що сьогодні отримав доповідь міністра оборони та звіт Головкома. "Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це наші нагальні пріоритети", – підкреслив Володимир Зеленський.

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