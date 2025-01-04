Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: що відомо про наслідки (фото, відео)

Внаслідок ворожого удару зруйновано 15 квартир, постраждали 10 людей.
У селищі Свеса Сумської області продовжуються аварійно-рятувальні роботи після влучання російського КАБу у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Внаслідок ворожого удару зруйновано 15 квартир, пошкоджено скління близько 700 вікон.
Від злочинних дій російських терористів постраждали 10 осіб, з них 2 дітей.
“Потерпілим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах району”, - повідомили в обласній адміністрації.
Місцевою владою, підрозділами ДСНС розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, який вирішує питання розселення постраждалих.
Наразі визначено місця обігріву на базі двох стаціонарних пунктів незламності з загальною місткістю 200 осіб.
Як повідомили в ДСНС, після авіаудару рятувальники евакуювали 14 людей і врятували бабусю.
Розбір завалів триває.
Нагадаємо, 4 січня ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району на Сумщині. Російський КАБ зруйнував цілий під'їзд у житловій багатоповерхівці.
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