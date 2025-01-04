Російський удар по багатоповерхівці на Сумщині: що відомо про наслідки (фото, відео)

У селищі Свеса Сумської області продовжуються аварійно-рятувальні роботи після влучання російського КАБу у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Внаслідок ворожого удару зруйновано 15 квартир, пошкоджено скління близько 700 вікон.

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Від злочинних дій російських терористів постраждали 10 осіб, з них 2 дітей.

“Потерпілим надається необхідна медична допомога у лікувальних закладах району”, - повідомили в обласній адміністрації.

Місцевою владою, підрозділами ДСНС розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, який вирішує питання розселення постраждалих.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського авіаудару / Фото: ДСНС України

Наразі визначено місця обігріву на базі двох стаціонарних пунктів незламності з загальною місткістю 200 осіб.

Як повідомили в ДСНС, після авіаудару рятувальники евакуювали 14 людей і врятували бабусю.

Врятована рятувальниками бабуся із пошкодженої КАБом багатоповерхівки / Фото: ДСНС України

Розбір завалів триває.

Нагадаємо, 4 січня ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району на Сумщині. Російський КАБ зруйнував цілий під'їзд у житловій багатоповерхівці.

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