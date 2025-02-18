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Російський удар по ЧАЕС: в ДСНС розповіли, що відбувається на об'єкті "Укриття"

Російський удар по ЧАЕС: в ДСНС розповіли, що відбувається на об'єкті "Укриття"

Ліквідація наслідків удару по об'єкту "Укриття" / Фото: ДСНС

Наразі радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми.

На Чорнобильській АЕС тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару безпілотником по об'єкту "Укриття". Рятувальники продовжують гасіння тління.

Про це повідомила ДСНС.

Станом на 12:00 18 лютого рятувальники здійснюють часткове розкривання конструкцій та гасіння двох осередків тління утеплювача покрівлі. Для проведення робіт задіяні три групи верхолазів ДСНС.

"Постійно здійснюється моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник влучив в укриття 4-го енергоблока ЧАЕС. 

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