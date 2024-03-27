Російський удар по Харкову: Зеленський згадав про системи Patriot та винищувачі F-16

За словами президента, російський терор проти Харкова набуває “особливої підлості”.
Після удару російської терористичної армії по місту Харкову 27 березня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зміцнення української ППО та прискорення надання Україні винищувачів F-16.
Про це йдеться в його повідомленні в офіційному Telegram-каналі.
“Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому “петріоти”, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів”, - емоційно написав Зеленський.
За його словами, російський терор проти Харкова набуває “особливої підлості”.
“Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і “шахедів”. Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі”, - наголосив український президент.
Володимир Зеленський нагадав, що на цей час відомо про одного загиблого, щонайменше 19 людей постраждали, серед них — діти, зокрема, дівчинка 2022 року народження та хлопчик 2023 року народження.
“Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання, і я вдячний усім, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя”, - підсумував президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 27 березня, під час російської атаки по Харкову постраждало щонайменше 16 осіб, а одна людина – загинула.
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