Російський удар по Харкову: Зеленський згадав про системи Patriot та винищувачі F-16

Після удару російської терористичної армії по місту Харкову 27 березня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зміцнення української ППО та прискорення надання Україні винищувачів F-16.

Про це йдеться в його повідомленні в офіційному Telegram-каналі.

“Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому “петріоти”, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів”, - емоційно написав Зеленський.

За його словами, російський терор проти Харкова набуває “особливої підлості”.

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“Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і “шахедів”. Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі”, - наголосив український президент.

Володимир Зеленський нагадав, що на цей час відомо про одного загиблого, щонайменше 19 людей постраждали, серед них — діти, зокрема, дівчинка 2022 року народження та хлопчик 2023 року народження.

“Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання, і я вдячний усім, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя”, - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 27 березня, під час російської атаки по Харкову постраждало щонайменше 16 осіб, а одна людина – загинула.

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