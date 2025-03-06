Російський удар по Кривому Рогу: в ОВА заявили, що серед постраждалих є діти

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
В середу, 5 березня, російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу. Відомо про 32 постраждалих у Кривому Розі,серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнак.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок російської атаки в Кривому Розі постраждали 32 людини. Серед поранених є 13-річна дівчинка та 17-річний юнак. Двоє людей перебувають на амбулаторному лікуванні, решту госпіталізували. Лікарі оцінюють стан пацієнтів як тяжкий та середньої тяжкості.
"У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей.
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