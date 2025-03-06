Російський удар по Кривому Рогу: в ОВА заявили, що серед постраждалих є діти

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

В середу, 5 березня, російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу. Відомо про 32 постраждалих у Кривому Розі,серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнак.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі постраждали 32 людини. Серед поранених є 13-річна дівчинка та 17-річний юнак. Двоє людей перебувають на амбулаторному лікуванні, решту госпіталізували. Лікарі оцінюють стан пацієнтів як тяжкий та середньої тяжкості.

"У місті продовжують ліквідовувати наслідки російського терору", — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній з областей.

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