Російський удар по Миколаєву: понад 100 тисяч людей залишилися без опалення — Зеленський

Це була терористична атака росіян, спрямована саме на цивільний об’єкт.

Внаслідок удару російського “Шахеда” по критичній інфраструктурі міста Миколаєва понад 100 тисяч людей залишились без опалення.

Про це повідомив у неділю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що це була терористична атака росіян, спрямована саме на цивільний об’єкт.

“Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні”, - заявив президент.

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За словами Зеленського, такі підлі дії Росії свідчать, що у Кремлі не прагнуть до миру.

“Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин”, - заявив він.

Український президент повідомив, що в місті активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення, та пообіцяв, що українська влада буде працювати з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів.

“Так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною. Треба дотискати Росію до миру”, - наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що сьогоднішній удар по Миколаєву, нещодавній удар “Шахеда” по укриттю на Чорнобильській АЕС та інші подібні російські удари повинні призводити до “сильної реакції” і до спільної роботи усіх партнерів України заради примусу Росії до миру.

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська вдарили по Миколаєву "Шахедами", внаслідок чого у місті пошкоджено цивільні та інфраструктурні об'єкти.

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