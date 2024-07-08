Російський удар по "Охматдиту" в Києві: міністр Ляшко повідомив про наслідки

Під завалами зруйнованого відділення токсикології ще можуть перебувати люди.

У понеділок, 8 липня, під час масованого ракетного удару по Києву російська терористична армія зруйнувала відділення токсикології лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі. Кількість поранених та загиблих точно невідома, вона постійно змінюється.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у лікарні під час обстрілу тривали операції, на щастя, пацієнтів із операційних вдалося врятувати.

Віктор Ляшко повідомив, що відбувається евакуація пацієнтів, зокрема хворих з реанімації, оскільки там немає електрики, води та кисню, їх перевозять до інших лікарень Києва.

"Ми їх спокійно спускаємо і в координації з Київською екстреною медичною допомогою дітей розвозять. В пріоритеті ті, хто перебуває на штучній вентиляції легень, хто потребує кисневої допомоги або хто не може жити без електроживлення", – зазначив міністр.

Ляшко не назвав кількості поранених та загиблих, оскільки, за його словами, вона постійно змінюється. Під завалами зруйнованого відділення токсикології ще можуть перебувати люди.

"Ми розумітимемо через певний період часу, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може перебувати під завалами”, - сказав він.

За словами міністра, організовано роботу оперативного штабу, який повідомлятиме всю інформацію.

“Головне – не панікувати і допомагати врятувати якомога більше життів", – сказав очільник МОЗ.

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