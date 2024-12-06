Російський удар по Запоріжжі: на СТО загорілися автомобілі, загинули люди (відео)

Після ворожої атаки у деяких громадах Запорізької області виникли проблеми з електроенергією.
У п’ятницю, 6 грудня, російська терористична армія завдала удару по Запорізькій області, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту.
Відео з місця удару опублікував голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, атака росіян обірвала життя трьох людей.
За попередньою інформацією, ще четверо людей поранено, серед них - двоє дітей.
“На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених”, - йдеться у повідомленні.
Після ворожої атаки у деяких громадах Запорізької області виникли проблеми з електроенергією.
Нагадаємо, цього ж дня російська терористична армія завдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.
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