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Російський удар по Запоріжжі: на СТО загорілися автомобілі, загинули люди (відео)

Російський удар по Запоріжжі: на СТО загорілися автомобілі, загинули люди (відео)

У Запорізькій області російська армія ударила по СТО / Фото: скриншот з відео

Після ворожої атаки у деяких громадах Запорізької області виникли проблеми з електроенергією.

У п’ятницю, 6 грудня, російська терористична армія завдала удару по Запорізькій області, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту. 

Відео з місця удару опублікував голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За його словами, атака росіян обірвала життя трьох людей. 

За попередньою інформацією, ще четверо людей поранено, серед них - двоє дітей. 

“На місцях влучання працюють надзвичайники. Медзаклади міста готові до прийому поранених”, - йдеться у повідомленні. 

Після ворожої атаки у деяких громадах Запорізької області виникли проблеми з електроенергією.

Росіяни влучили у СТО на Запоріжжі, загорілися автомобілі

Росіяни влучили у СТО на Запоріжжі, загорілися автомобілі

Нагадаємо, цього ж дня російська терористична армія завдала повітряного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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