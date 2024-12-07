Російський удар по Запоріжжю: серед загиблих — двоє дітей

Ворог ударив по жвавому району міста, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.

У Запоріжжі встановлюють особи людей, які загинули в п’ятницю, 6 грудня, внаслідок терористичного повітряного удару російської армії по місту. Наразі відомо, що серед 10 загиблих — двоє дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він нагадав, що ворог ударив по жвавому району міста, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.

“Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 6 грудня російська терористична армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в СТО. На станції техобслуговування загорілися автомобілі. У результаті авіаудару загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від російського обстрілу, який стався напередодні.

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