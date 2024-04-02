Російський винищувач впустив авіабомбу на окуповане місто на Луганщині: які наслідки

Окупаційна влада приховує, чи є жертви та постраждалі.

В тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області російський винищувач впустив авіабомбу неподалік залізничного вокзалу.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація у вівторок, 2 квітня.

В окупованому Рубіжному впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу. Про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом, аби ті не розголошували жодної інформації.

"Нагадаємо, що минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони недорахувалися багатьох цінних речей – працюючих на місці спеціалістів цікавив не тільки боєприпас", - йдеться у повідомленні.

Рубіжне Луганської області на мапі. ФОТО: DeepState

Нагадаємо, напередодні, 1 квітня, російська авіація знову вгатила по Бєлгородській області авіабомбами.

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