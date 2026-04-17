Російські війська атакували Житомирську область: які наслідки (фото)
На Житомирщині російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі.
Вночі 17 квітня російська армія завдала ударів про цивільній інфраструктурі та житлових будинках у Житомирській області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
З його слів, через російську атаку сталася пожежа у приватному будинку та господарчій споруді. Займання вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Фото наслідків
Нагадаємо, 17 квітня посеред дня РФ вгатила по двох обласних центрах. У Харкові "приліт" стався у промисловій зоні Холодногірського району та у приватному секторі Київського району. Минулося без потерпілих.
Водночас у Запоріжжі дрони пошкодили будинок. Виникла пожежа. Зокрема, загорілися будівлі та автомобілі.