Російські війська атакували Житомирську область: які наслідки (фото)

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 17 квітня російська армія завдала ударів про цивільній інфраструктурі та житлових будинках у Житомирській області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

З його слів, через російську атаку сталася пожежа у приватному будинку та господарчій споруді. Займання вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Фото наслідків

Наслідки атаки на Житомирську область 17 квітня. / © прес-служба ДСНС у Житомирській області

Нагадаємо, 17 квітня посеред дня РФ вгатила по двох обласних центрах. У Харкові "приліт" стався у промисловій зоні Холодногірського району та у приватному секторі Київського району. Минулося без потерпілих.

Водночас у Запоріжжі дрони пошкодили будинок. Виникла пожежа. Зокрема, загорілися будівлі та автомобілі.