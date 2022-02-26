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Російські війська перегрупувалися на Сіверщині: їхня мета - блокування Києва

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Українські військові стримують загарбника.

На Сіверщині російські окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. 

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Збройних сил України стримують загарбника. Зокрема, у Чернігівській області військові підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Крім того, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка - Буча - Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність. 

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська. 

Як повідомлялося, російським окупаційним військам вдалося вийти на Південному напрямку України на рубіж Скадовська й Голої Пристані.

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