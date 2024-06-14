Російський солдат пішов на війну, щоб заробити, але не встиг: скільки окупант пробув на фронті

Солдат армії РФ встановив рекорд перебування на війні. Так, його було ліквідовано у перший же день під Авдіївкою.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський окупант помер у перший день боїв

"Скоробогатов Олександр Валерійович – син, брат, батько чотирьох дітей, був ліквідований у першому ж бою під Авдіївкою. Поїхав в Україну із села Шеклянур республіки Марій Ел, щоб підзаробити, але скоро розбагатіти очікувано не вийшло", – іронічно зауважив журналіст.

Раніше росіянин показав кладовище "героїв СВО" у Бєлгороді. Мовляв, "все дуже серйозно".

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