Російський військовий зняв момент прильоту снаряда від ЗСУ – потужне відео

На кадрах можна побачити точний удар наших бійців по ворожій техніці.

Російський військовий зафільмував момент прильоту снаряда від ЗСУ. Окупант марно кликав товаришів на допомогу.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Як наголосив журналіст, нечасто вдається побачити кадри, зняті екіпажем противника зсередини ураженої техніки. Це відео з ПТРК "Штурм-С" – саме той випадок. Так, російський військовослужбовець за кілька секунд до прильоту снаряда з української "Стугни" встигає наказати закрити люки, а потім марно кличе товаришів.

Російський військовий зняв момент прильоту снаряду від ЗСУ

Раніше ми розповідали, як ворожа БМП підірвалася на протитанковій міні на Авдіївському напрямку. Особовий склад відпрацювали за допомогою дрона.

Читайте також: