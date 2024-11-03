Російський військовополонений на суді зізнався у воєнному злочині

В обвинуваченні йдеться, що росіянин зробив щонайменше три прицільні постріли в українського бійця.

Російський військовослужбовець Дмитро Курашов, який перебуває в українському полоні, на засіданні суду в Запоріжжі зізнався у воєнному злочині. Його звинувачують у вбивстві 41-річного українського стрільця Віталія Годнюка, який намагався здатися в полон.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомило видання “Радіо Свобода”.

Росіянин Дмитро Курашов у складі загону “Шторм-V” у січні 2024 року атакував українські позиції біля села Приютне в Запорізькій області. Під час бою український військовий вийшов з бліндажа, щоб здатися в полон, і став на коліна, після чого був застрелений.

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В обвинуваченні йдеться, що Курашов зробив щонайменше три прицільні постріли в українського бійця, який здавався в полон. Це було зроблено за розпорядженням командування.

Обвинувачений був завербований до російської армії з в'язниці, де відбував покарання за крадіжку. Через кілька місяців він потрапив в український полон.

Як повідомляє кореспондент Deutsche Welle, у перерві судового засідання Курашов заявив, що українського військового насправді застрелив медик штурмової групи, пояснивши це відсутністю можливості лікувати пораненого. Він запевняє, що зізнався у воєнному злочині для того, щоб потрапити до списків обміну полоненими і повернутися до Росії.

Нагадаємо, у вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні.

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