Російський воєнкор показав втрати окупантів під Авдіївкою (відео)

Окупанти не можуть досягти успіху, натомість зазнають катастрофічних втрат.

Як відомо, армія РФ розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку. Російський воєнкор показав розгромлену техніку окупантів, символічно додавши до ролика трагічну музику.

Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

Російський воєнкор показав втрати окупантів під Авдіївою

"Наступ захлинувся кров'ю. "Авдіївка за 3 дні" обійшлася окупантам вже у десяток тисяч життів", – підсумував журналіст.

Зауважимо, російські війська 22 листопада розпочали новий наступ на Авдіївку. У ISW пишуть, що, ймовірно, залучені слабші механізованими сили, ніж у попередніх хвилях.

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