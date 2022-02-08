Російсько-окупаційні війська шукають на Донбасі нових найманців та влаштовують сутички з населенням зі зброєю

Російсько-окупаційні війська шукають на Донбасі нових найманців та влаштовують сутички з населенням зі зброєю

Однак результати агітаційної кампанії Росії залишаються незадовільними.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) бойовики влаштовують сутички з місцевим населеннням зі зброєю. Окрім цього, окупанти проводять агітаційні кампанії серед населення та набір найманців через мережу вербувальних центрів.

Про це повідомляє Головне управління Міністерства оборони України.

Зазначається, що військові комісаріати російських окупаційних адміністрацій проводять на Донбасі агітаційні кампанії серед населення, однак їхні результати залишаються незадовільними. Також окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

"Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Водночас спостерігається соціальне загострення в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками так званих “добровольців” з місцевим населенням, які при цьому використовують зброю", - повідомляє українська розвідка.

Окрім цього, командування ЗС РФ продовжує нарощувати свою військову присутність на території ОРДЛО.

Нагадаємо, як повідомляли раніше, нові супутникові знімки приватної американської компанії зафіксували, що військова техніка в Білорусі перебуває за пів сотні кілометрів від кордону з Україною.

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