Російського пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб

Російського пропагандиста Кісельова включили до переліку небезпечних для України осіб

Наказ було підготовлено на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) включило російського пропагандиста Дмитра Кісельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомилп пресслужба Мінкульту.

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Як зазначається, наказ від 17 лютого 2022 року про включення Кісельова до відповідного переліку підготували на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Слід зазначити, що Мінкульт вносить зміни до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень РНБО, СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

З переліком осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, можна ознайомитись на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, у Кремлі визнали, що вони досі не відвели своїх військових від українських кордонів, мовляв, для деескалації їм потрібен час.

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