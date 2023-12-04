"Російськомовна щелепа": чому росіяни не можуть вимовити деякі українські слова

Росіяни переважно не можуть вимовити слова із закінченням "-ця" та інші м’які свистячі звуки.

Росіяни дійсно не можуть вимовити деяких звуків в українських словах.

Про особливості "російськомовної щелепи", яка вже стала мемом, розповіла філологиня і літературна редакторка Ольга Васильєва в інтерв'ю "Главкому".

"Вони вважають українську мову грубою, хоча саме у нас є багато слів із м'якими свистячими, типу "цяця", "паляниця", "доця", а в них немає. У нас тверді шиплячі й мʼякі свистячі, а у них, навпаки, м'які шиплячі ("ночь", "дочь") і тверді свистячі ("цаца", "смеется")", – каже філологиня.

За її словами, росіяни дійсно не можуть вимовити деякі звуки в українських словах, і не тільки свистячих.

"Вони не можуть вимовити, наприклад, слово "керівник". Там, де наше "и" візуально схоже на їхнє "і", вони скажуть "керівнік", – зазначає Васильєва.

На думку філологині, росіяни багато чужих звуків не можуть вимовляти через те, що у своїй культурі дуже ізолювалися.

Нагадаємо, що мем про "російськомовну щелепу" поширився у Мережі 2014 року після інтерв'ю з проросійськи налаштованою жителькою Криму, яка заявила, що у російськомовних людей по-іншому влаштована щелепа.