Російськомовні квитки “Укрзалізниці”: у транспортній компанії виправили технічну помилку

На українській залізниці також збираються дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо.

В "Укрзалізниці" виправили технічну помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, внаслідок якої частина інформації на квитках пасажирів могла бути виконана недержавною мовою.

Про це повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

“Завдяки пильності та активній громадянській позиції пасажирів прикру помилку оперативно виправлено. Розраховуємо на подальшу принциповість “Укрзалізниці” у питанні дотримання мовного законодавства, реалізації Програми дерусифікації та дотримання мовних прав українців”, - зазначив мовний омбудсмен.

В Офісі мовного омбудсмена зазначили, що, згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак "УЗ" вирішила відмовитися від мови держиви-агресорки.

"На сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди АТ "Укрзалізниця" через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадковим документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується", – наголосили в "Укрзалізниці".

У залізничній компанії також збираються дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо. Також планують затвердити список роздільних та зупинних пунктів, які будуть перейменовувати.

"В умовах повномасштабної війни рівень виконання мовного закону має бути максимально високим. І це стосується всіх перевізників та надавачів транспортних послуг", – наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, наприкінці липня цього року одна з клієнток "Укрзалізниці" помітила, що на квитку інформація для пасажира написана російською та англійською мовами. Натомість українською мовою про корисні контакти вирішили не повідомляти.

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