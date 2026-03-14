Російську армію заблокували на Півдні: ЗСУ почали контратаки

Війна в Україні

На Олександрівському напрямку у Запорізькій області просування російської окупаційної армії вдалося заблокувати. На деяких ділянках ЗСУ проводять контрнаступальні дії.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

«Ми заблокували ворога, не даємо йому підвести свої групи закріплення», — сказав він.

За словами Волошина, через значні втрати особового складу декілька ворожих штурмових підрозділів втратили наступальний потенціал.

«Ми намагаємось на деяких ділянках лінії бойового зіткнення перехопити ініціативу, вдало проводимо контратакувальні дії. І навіть на деяких ділянках примушуємо ворога перейти до оборони», — розповів про успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту речник Сил оборони Півдня.

Він додав, що Сили оборони відновили контроль над територією понад 400 кв. км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області.

На Слов’янському напрямку росіяни застосовують тактику малих груп, які використовують уночі антитепловізійні плащі та рельєф для прихованого пересування.