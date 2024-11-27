"Російську до с**ки": на Волині ворожі книжки перероблятимуть на туалетний папір — чим важлива ініціатива

У такий спосіб волонтери хочуть мотивувати людей відмовлятися від усього російського та допомагати нашим бійцям.

На Волині збирають російську літературу, щоб перетворити її на туалетний папір та відправити на фронт. Книги держави-агресорки відправлять на виробництво з перероблювання паперу у Ковелі.

Що відомо про акцію

Волонтери UA Resistance Foundation закликають людей очистити свій простір від всього ворожого, в тому числі і від літератури, виданої російською мовою.

книжки можна приносити волонтерам у п’ятницю, суботу та неділю з 16:00 до 20:00 за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 94.

волонтери зібрали близько 1 тонни макулатури

акція триватиме до кінця листопада.

Як зазначають на підприємстві, з книжки середньої товщини виходить один рулон паперу.

"Ми хочемо мотивувати людей відмовлятись від російського та допомагати нашому війську. Тому закликаємо жителів не лише Ковеля, а й інших міст здавати російські книги, а кошти жертвувати на підтримку війська та ділитись цим на сторінках соцмереж із хештегом #російську_до_сраки", — розповіла misto.media волонтерка громадської організації UA Resistance Foundation Дарина Панченко.

Раніше експертна рада Державного комітету телебачення і радіомовлення України не дала дозволу на ввезення на українську територію з Російської Федерації 18 книг російського видавництва ТОВ "Манн, Иванов и Фербер", які містять пропаганду держави-агресора.

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