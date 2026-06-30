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Російську мову можуть прибрати з описів товарів: деталі законопроєкту
Російську мову хочуть прибрати з інформації про товари, продукти та послуги в Україні. Народні депутати пояснюють ініціативу необхідністю зменшення присутності держави-агресора в інформаційному просторі.
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити використання російської мови для описів на товарах і надання інформації щодо послуг.
Про це стало відомо з законопроєкту №15356.
В Україні пропонують заборонити російську для описів товарів
Чинне законодавство зобов’язує виробників та продавців товарів подавати відомості державною мовою, водночас дозволяючи дублювати цей опис будь-якою іншою мовою.
Проте автори нової законодавчої ініціативи переконані, що інформація про товари, роботи та послуги є складовою частиною публічного інформаційного простору держави, відтак використання російської «створює символічну присутність» Росії.
З огляду на це, народні депутати пропонують внести зміни до правил маркування й обслуговування, встановивши єдиний виняток для мови дублювання інформації — російську.
Ініціатором законопроєкту став голова підкомітету з питань поводження з побутовими відходами Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та член депутатської групи «Відновлення України» Олександр Юрченко.
«Верховна Рада України офіційно визнала Російську Федерацію державою-агресором. У таких умовах мовна політика набуває значення елемента національної безпеки. У зв’язку з цим держава має послідовно реалізовувати політику обмеження присутності держави-агресора в гуманітарному, інформаційному та економічному просторі України», — йдеться у пояснювальній записці.
Так, описи російською мовою хочуть прибрати з усіх продуктів, товарів та кормів. При цьому дозвіл на переклади описів товарів всіма іншими мовами хочуть залишити.
Російська мова в Україні: останні новини
Нагадаємо, що згідно із законом про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів та офіційного спілкування є українська. Всі сфери послуг — від кафе та інтернет-магазинів до сайтів брендів — зобов’язані за замовчуванням надавати інформацію та звертатися до клієнтів державною мовою, а меню чи версія сайту українською є обов’язковими.
Таке ж правило діє і для педагогів, які мають розмовляти українською під час виконання посадових обов’язків: на уроках, перервах та виховних заходах.
Водночас закон не обмежує приватне життя громадян. Як пояснює вчителька школи української мови «МУЗА» Аліна Острозька, спілкування російською мовою вдома чи на вулиці не є порушенням.
Крім того, за законом персональне обслуговування клієнта може здійснюватися іншою мовою, якщо про це попросить сам клієнт і ця мова буде прийнятною для обох сторін.