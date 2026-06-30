Російську мову можуть прибрати з описів товарів: деталі законопроєкту

В Україні хочуть заборонити російськомовні описи товарів / © Credits

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заборонити використання російської мови для описів на товарах і надання інформації щодо послуг.

Про це стало відомо з законопроєкту №15356.

В Україні пропонують заборонити російську для описів товарів

Чинне законодавство зобов’язує виробників та продавців товарів подавати відомості державною мовою, водночас дозволяючи дублювати цей опис будь-якою іншою мовою.

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Проте автори нової законодавчої ініціативи переконані, що інформація про товари, роботи та послуги є складовою частиною публічного інформаційного простору держави, відтак використання російської «створює символічну присутність» Росії.

З огляду на це, народні депутати пропонують внести зміни до правил маркування й обслуговування, встановивши єдиний виняток для мови дублювання інформації — російську.

Ініціатором законопроєкту став голова підкомітету з питань поводження з побутовими відходами Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та член депутатської групи «Відновлення України» Олександр Юрченко.

«Верховна Рада України офіційно визнала Російську Федерацію державою-агресором. У таких умовах мовна політика набуває значення елемента національної безпеки. У зв’язку з цим держава має послідовно реалізовувати політику обмеження присутності держави-агресора в гуманітарному, інформаційному та економічному просторі України», — йдеться у пояснювальній записці.

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Так, описи російською мовою хочуть прибрати з усіх продуктів, товарів та кормів. При цьому дозвіл на переклади описів товарів всіма іншими мовами хочуть залишити.

Російська мова в Україні: останні новини

Нагадаємо, що згідно із законом про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів та офіційного спілкування є українська. Всі сфери послуг — від кафе та інтернет-магазинів до сайтів брендів — зобов’язані за замовчуванням надавати інформацію та звертатися до клієнтів державною мовою, а меню чи версія сайту українською є обов’язковими.

Таке ж правило діє і для педагогів, які мають розмовляти українською під час виконання посадових обов’язків: на уроках, перервах та виховних заходах.

Водночас закон не обмежує приватне життя громадян. Як пояснює вчителька школи української мови «МУЗА» Аліна Острозька, спілкування російською мовою вдома чи на вулиці не є порушенням.

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Крім того, за законом персональне обслуговування клієнта може здійснюватися іншою мовою, якщо про це попросить сам клієнт і ця мова буде прийнятною для обох сторін.

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