Російських штурмовиків ганяють по трубах: до чого готуються окупанти

На одному з полігонів на території тимчасово окупованої Запорізької області російських десантників тренують пересуватися у газових трубах.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, для практичних занять окупантів із російського 299-го повітряно-десантного полку був споруджений макет ділянки газової труби із різними елементами.

Волошин зазначив, що цей полк буде залучений в штурмових діях на Оріхівському напрямку, на території якого є декілька газогонів.

Речник Сил оборони Півдня додав, що окупанти відпрацьовують навички пересувань у газовій трубі не тільки піхоти, але й деяких електричних транспортних засобів, зокрема самокатів.

Не виключено, що росіяни намагатимуться використати відключені газопроводи для штурмів так само, як це було в Куп’янську Харківської області чи Авдіївці на Донеччині.

Нагадаємо, нещодавно окупанти зробили спробу пролізти на територію Сумщини крізь улюблену ними газову трубу в районі населеного пункту Яблунівка. Ця спроба закінчилася розгромом «трубочистів».

