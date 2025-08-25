ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
167
1 хв

Російський агент шпигував на Одещині під виглядом жінки: як його покарали

Вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку легких заробітків.

Світлана Несчетна
Зрадник проведе 15 років за ґратами

Зрадник проведе 15 років за ґратами / © Pixabay

Російський агент шпигував в Одеській області під виглядом жінки. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж.

Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили російських окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників.

Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.

На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зрадник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила «крота» ФСБ у Повітряних силах ЗСУ: майор передавав координати для ударів.

