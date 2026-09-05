Наслідки удару в Чугуєві / © ДСНС

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У Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, спочатку було відомо про двох загиблих і одну постраждалу жінку. Згодом після уточнення інформації Синєгубов повідомив, що жертвами атаки стали 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.

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«Через цей обстріл, загинула майже уся родина: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік», — написав він.

Ще одна 40-річна жінка дістала поранення, медики надають їй необхідну допомогу. Також гострої реакції на стрес зазнали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.

Унаслідок удару повністю зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, гаражі поряд та три цивільні автівки.

© ДСНС

На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Усі екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків російської атаки.

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© ДСНС

У ДСНС уточнили, що російський реактивний безпілотник влучив у приватний сектор у центральній частині Чугуєва.

© ДСНС

Рятувальники також підтвердили загибель трьох людей, серед яких дитина, та повідомили про постраждалу жінку.

© ДСНС

«Сьогоднішня атака вкотре підтверджує: росія — держава-терорист, яка цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та мирних людях», — заявив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали удару дроном по цивільному автомобілю у Золочеві Харківської області. В машині перебувала родина з двома малолітніми дітьми.

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