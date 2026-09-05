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Російський безпілотник убив трьох людей у приватному будинку: серед загиблих — 11 річний хлопчик
Через російський обстріл загинула майже уся родина, яка проживала в приватному будинку в центральній частині міста Чугуєва на Харківщині.
У Чугуєві Харківської області внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинула майже уся родиа. Серед жертв російських терористів — 11-річний хлопчик.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, спочатку було відомо про двох загиблих і одну постраждалу жінку. Згодом після уточнення інформації Синєгубов повідомив, що жертвами атаки стали 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.
«Через цей обстріл, загинула майже уся родина: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік», — написав він.
Ще одна 40-річна жінка дістала поранення, медики надають їй необхідну допомогу. Також гострої реакції на стрес зазнали 28-річний чоловік та дві 75-річні жінки.
Унаслідок удару повністю зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено скління вікон у багатоповерховому будинку, гаражі поряд та три цивільні автівки.
На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Усі екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків російської атаки.
У ДСНС уточнили, що російський реактивний безпілотник влучив у приватний сектор у центральній частині Чугуєва.
Рятувальники також підтвердили загибель трьох людей, серед яких дитина, та повідомили про постраждалу жінку.
«Сьогоднішня атака вкотре підтверджує: росія — держава-терорист, яка цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та мирних людях», — заявив Синєгубов.
Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали удару дроном по цивільному автомобілю у Золочеві Харківської області. В машині перебувала родина з двома малолітніми дітьми.