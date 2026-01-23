Російський безпілотник влетів у будинок: загинули батько та його 5-річний син

На місці атаки. Фото: don.gp.gov.ua

У Донецькій області російські війська обстріляли село Черкаське. Під приціл ворожих БпЛА «Герань-2» потрапив приватний сектор. Є загиблі.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

«Унаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазнали тілесних ушкоджень мати загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років. Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у будинках.

У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий та середньої тяжкості.

Нагадаємо, російські війська завдали авіаудару по Слов’янську, застосувавши керовану бомбу вагою 250 кілограмів. Боєприпас влучив у приватне подвір’я, спричинивши поранення серед цивільного населення та масштабні руйнування.