Укрaїнa
Російський БпЛА вдарив по заправці на Полтавщині: четверо людей постраждали

На Полтавщині ворожий безпілотник поцілив у автозаправну станцію, спричинивши пожежу та руйнування. Внаслідок удару постраждали четверо людей — троє водіїв та касир.

Удар по заправці

Удар по заправці / © ДСНС

Унаслідок нічної атаки безпілотником на Полтавщині зруйновано автозаправну станцію та виникла масштабна пожежа.

Про інцидент повідомили в ДСНС України.

Ворожий дрон влучив у будівлю АЗС, спричинивши займання та руйнування. Постраждали четверо людей — троє водіїв і касир, які перебували на території станції. Пошкоджено автомобілі, обладнання та споруди.

Для ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, а також спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу вдалося повністю загасити, роботи з розбору завалів завершено.

Нагадаємо, російські війська атакували Київську область безпілотниками в ніч проти 16 вересня. У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних і дев’ять легкових авто.

