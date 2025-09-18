Російський БпЛА вдарив по заправці на Полтавщині: четверо людей постраждали

Удар по заправці / © ДСНС

Унаслідок нічної атаки безпілотником на Полтавщині зруйновано автозаправну станцію та виникла масштабна пожежа.

Про інцидент повідомили в ДСНС України.

Ворожий дрон влучив у будівлю АЗС, спричинивши займання та руйнування. Постраждали четверо людей — троє водіїв і касир, які перебували на території станції. Пошкоджено автомобілі, обладнання та споруди.

Для ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, а також спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу вдалося повністю загасити, роботи з розбору завалів завершено.

Нагадаємо, російські війська атакували Київську область безпілотниками в ніч проти 16 вересня. У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних і дев’ять легкових авто.