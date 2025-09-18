- Дата публікації
Російський БпЛА вдарив по заправці на Полтавщині: четверо людей постраждали
На Полтавщині ворожий безпілотник поцілив у автозаправну станцію, спричинивши пожежу та руйнування. Внаслідок удару постраждали четверо людей — троє водіїв та касир.
Унаслідок нічної атаки безпілотником на Полтавщині зруйновано автозаправну станцію та виникла масштабна пожежа.
Про інцидент повідомили в ДСНС України.
Ворожий дрон влучив у будівлю АЗС, спричинивши займання та руйнування. Постраждали четверо людей — троє водіїв і касир, які перебували на території станції. Пошкоджено автомобілі, обладнання та споруди.
Для ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, а також спеціальна техніка та інженерне обладнання. Пожежу вдалося повністю загасити, роботи з розбору завалів завершено.
Нагадаємо, російські війська атакували Київську область безпілотниками в ніч проти 16 вересня. У Фастівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, склад, 14 вантажних і дев’ять легкових авто.