Укрaїнa
493
1 хв

Російський БпЛА влучив у будинок в Одесі: під завалами загинула жінка

В одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Одесу.

Наслідки атаки на Одесу. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Посеред ночі армія РФ знову атакувала Одесу безпілотниками. Дрон поцілив у житловий будинок. Загинула жінка.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження», — наголосив чиновник.

Що відомо про атаку

Окупанти атакували один з районів міста. Зі слів голови МВА, окрім знищеного будинку, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.

Керівник Обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок влучання дрона було пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники.

ФОТО

В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, минулої ночі російські «Шахеди» влучили у квартири багатоповерхівок в Одесі. Окрім того, ціллю окупантів стали об’єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури. У порту пошкоджено склади з добривом, зайнялися легкові автомобілі та вантажні вагони. Одна людина загинула.

