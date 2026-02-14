Російський БпЛА влучив у будинок в Одесі: під завалами загинула жінка

Наслідки атаки на Одесу. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Посеред ночі армія РФ знову атакувала Одесу безпілотниками. Дрон поцілив у житловий будинок. Загинула жінка.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження», — наголосив чиновник.

Реклама

Що відомо про атаку

Окупанти атакували один з районів міста. Зі слів голови МВА, окрім знищеного будинку, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в сусідніх оселях.

Керівник Обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок влучання дрона було пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники.

ФОТО

В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі через російську атаку пошкоджено одноповерховий житловий будинок. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, минулої ночі російські «Шахеди» влучили у квартири багатоповерхівок в Одесі. Окрім того, ціллю окупантів стали об’єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури. У порту пошкоджено склади з добривом, зайнялися легкові автомобілі та вантажні вагони. Одна людина загинула.