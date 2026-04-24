Російський Дагестан під атакою БпЛА: очевидці публікують яскраві кадри у Мережі
Республіку Дагестан накрила потужна «бавовна».
Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів у Дагестані РФ. Місто під атакою БпЛА.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що у Дагестані 24 квітня сталася масована атака безпілотників. Працює ППО.
Користувачі Мережі публікують кадри, на яких видно характерні сліди у небі.
Нагадаємо, у російському Новочеркаську пролунала серія вибухів під час масованої атаки безпілотників. У місті спалахнула пожежа, ймовірно — після влучань по об’єктах інфраструктури. Місцева влада, традиціно, повідомляє про роботу ППО та «уламки». Наслідки атаки уточнюються.
