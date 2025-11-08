ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон атакував автівку із іноземними журналістами

Автомобіль гуманітарної місії, ймовірно, атакував FPV-дроном на оптоволокні із кумулятивним снарядом із РПГ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Автомобіль гуманітарної місії, атакований російським дроном

Автомобіль гуманітарної місії, атакований російським дроном / © Суспільне

У суботу, 8 листопада, російський дрон ударив по автомобілю гуманітарної місії «Проліска» при в’їзді в місто Костянтинівка на Донеччині. Окрім волонтерів, в авто перебували журналісти з Іспанії та Австрії.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євген Ткачов у коментарі «Суспільному».

За його словами, попри те, що на автомобілі була емблема гуманітарної місії російські військові завдали цілеспрямованого удару дроном.

В автівці в момент російської атаки перебували четверо людей — волонтер Євген Ткачов, капелан Олег Ткаченко та двоє іноземних журналістів із Австрії та Іспанії. Усі вони, на щастя, вціліли.

Євген Ткачов зазначив, що автомобіль гуманітарної місії, ймовірно, атакував FPV-дроном на оптоволокні із кумулятивним снарядом із РПГ: машину пропалило наскрізь.

Як повідомило видання ORF, в автівці «Проліски» перебував австрійський журналіст Крістіан Вершютц, який разом з іспанським колегою, хотів зробити сюжет про евакуацію з міста Костянтинівка, поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, у Чернігівській області постраждали двоє 15-річних юнаків, які знайшли у лісі збитий російський безпілотник.

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie