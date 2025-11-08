Російський дрон атакував автівку із іноземними журналістами

Автомобіль гуманітарної місії, атакований російським дроном / © Суспільне

У суботу, 8 листопада, російський дрон ударив по автомобілю гуманітарної місії «Проліска» при в’їзді в місто Костянтинівка на Донеччині. Окрім волонтерів, в авто перебували журналісти з Іспанії та Австрії.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євген Ткачов у коментарі «Суспільному».

За його словами, попри те, що на автомобілі була емблема гуманітарної місії російські військові завдали цілеспрямованого удару дроном.

В автівці в момент російської атаки перебували четверо людей — волонтер Євген Ткачов, капелан Олег Ткаченко та двоє іноземних журналістів із Австрії та Іспанії. Усі вони, на щастя, вціліли.

Євген Ткачов зазначив, що автомобіль гуманітарної місії, ймовірно, атакував FPV-дроном на оптоволокні із кумулятивним снарядом із РПГ: машину пропалило наскрізь.

Як повідомило видання ORF, в автівці «Проліски» перебував австрійський журналіст Крістіан Вершютц, який разом з іспанським колегою, хотів зробити сюжет про евакуацію з міста Костянтинівка, поблизу лінії фронту.

