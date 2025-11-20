Під Лиманом російський дрон атакував евакуаційне авто: є постраждалі

Місто Лиман, Донеччина Фото: 115 ОМБр / © Facebook

Російські війська завдали удару FPV-дроном по евакуаційному автомобілю поблизу міста Лиман, Донецької області. Атака сталася сьогодні, 20 листопада. Поранення дістав американський волонтер, який був за кермом. Також контузію та акубаротравму отримав український журналіст.

Про це повідомив кореспондент «Донбас. Реалії» Сергій Горбатенко, який перебував у машині.

Деталі ворожого удару

Сергій Горбатенко розповів, що штурмова група, до складу якої входили поліцейські загону «Білий янгол» та волонтер зі США, прямувала на евакуацію мирних жителів.

«Він (поранений волонтер, — ред.) був за кермом. І на вʼїзді в місто Лиман, там було зручне місце для ураження дроном, на повороті, російський дрон уразив наш автомобіль, ми на ходу вискочили. Обличчя водія було залите кров’ю, в нього в обличчі декілька уламків було, їх вже витягли лікарі. У мене акубаротравма», — розповів журналіст.

Він додав, що після влучання безпілотника всі, хто був у салоні, вибігли з автомобіля, який почав горіти зсередини.

Стан поранених

За інформацією Суспільне, речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва повідомила, що внаслідок атаки:

24-річний цивільний громадянин США (водій авто) отримав множинні забійні рани та акубаротравму. Йому вже надали необхідну медичну допомогу.

41-річний кореспондент дістав контузію.

Американський волонтер, який належить до організації Plain Compassion Crisis Response, що займається допомогою цивільним, коротко прокоментував інцидент:

«Ми просто їхали, і раптом — бах. Не зовсім розумію, що насправді сталося. Ми тут, щоб евакуювати людей», — розповів волонтер.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, Російська Федерація не припиняє спроб якомога швидше просунутися на фронті, але постійно провалює поставлені Кремлем терміни щодо захоплення ключових міст Донеччини.

За інформацією військового аналітика Олексія Гетьмана, після провалу низки «дедлайнів» (включно з 21 листопада), окупанти вже були змушені перенести свої плани щодо захоплення Покровська, Мирнограда та Костянтинівки на середину 2026 року.