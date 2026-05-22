Російський дрон атакував комбайн, що працював у полі: відео
Внаслідок ворожого удару водій комбайна, на щастя, не постраждав.
На Сумщині російська терористична армія ударним дроном знищила комбайн, який працював у полі.
Про цей воєнний злочин росіян повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Ворог завдав удару по сільськогосподарській техніці у п’ятницю, 22 травня, близько 16:30 на території Новослобідської громади.
«Водій встиг врятуватися — він не постраждав. Комбайн повністю знищений», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 20 травня російські безпілотники масовано атакували Сумську область. Влучання зафіксували у житловому секторі Конотопської та Шосткинської громад.
