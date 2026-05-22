Російський дрон атакував комбайн, що працював у полі: відео

Внаслідок ворожого удару водій комбайна, на щастя, не постраждав.

Богдан Скаврон
Знищений рсіянами комбайн / © скриншот з відео

На Сумщині російська терористична армія ударним дроном знищила комбайн, який працював у полі.

Про цей воєнний злочин росіян повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Ворог завдав удару по сільськогосподарській техніці у п’ятницю, 22 травня, близько 16:30 на території Новослобідської громади.

«Водій встиг врятуватися — він не постраждав. Комбайн повністю знищений», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 20 травня російські безпілотники масовано атакували Сумську область. Влучання зафіксували у житловому секторі Конотопської та Шосткинської громад.

