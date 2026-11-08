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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російський дрон атакував один із обласних центрів України: є постраждалий і пошкодження (фото)

Російський безпілотник атакував Хмельницький увечері 7 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Наслідки атаки дрона на Хмельницький

Наслідки атаки дрона на Хмельницький / © ДСНС

У Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.

Про це повідомили в ДСНС України.

Атака дрона на Хмельницький: які пошкодження зафіксували

Увечері 7 листопада російський безпілотник атакував житловий сектор обласного центру. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, у багатоповерхівках вибило вікна.

«В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна», — повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, одна людина травмувалася. Медики надали їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

«Сапери ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів», — зазначили в ДСНС.

У Хмельницькому десятки будинків зазнали пошкоджень

Про наслідки атаки «Суспільному» розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, дрон влучив у подвір’я приватної садиби, а вибухова хвиля пошкодила десятки будинків.

«Російський дрон залетів в подвір’я приватної садиби. Є суттєві пошкодження, найбільші — того будинку, якому у дворі прилетіло. Ну і вибухова хвиля була досить серйозна. Десятки будинків мають ті чи інші пошкодження, в основному вікна, і три багатоквартирних будинки мають також багато вибитих вікон», — розповів Новачок.

За словами посадовця, 8 листопада комісія обстежить пошкоджені будинки та зафіксує руйнування. Для мешканців на Львівському шосе, 14/1 розгорнули штаб із ліквідації наслідків атаки. Там можна повідомити про пошкодження, отримати матеріали для відновлення та консультації.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, ТСН.ua уже повідомляв про те, що увечері 7 листопада у Хмельницькому лунали вибухи. Унаслідок російської атаки пошкоджено приватні житлові будинки, а в одній із багатоповерхівок вибило вікна. Міський голова Олександр Симчишин повідомляв, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

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