Російський дрон атакував один із обласних центрів України: є постраждалий і пошкодження (фото)

Наслідки атаки дрона на Хмельницький / © ДСНС

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У Хмельницькому внаслідок атаки російського дрона пошкоджено житлові будинки. Одна людина зазнала травм.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Атака дрона на Хмельницький: які пошкодження зафіксували

Увечері 7 листопада російський безпілотник атакував житловий сектор обласного центру. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, у багатоповерхівках вибило вікна.

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«В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, у багатоповерхівках вибито вікна», — повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, одна людина травмувалася. Медики надали їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

«Сапери ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів», — зазначили в ДСНС.

У Хмельницькому десятки будинків зазнали пошкоджень

Про наслідки атаки «Суспільному» розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, дрон влучив у подвір’я приватної садиби, а вибухова хвиля пошкодила десятки будинків.

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«Російський дрон залетів в подвір’я приватної садиби. Є суттєві пошкодження, найбільші — того будинку, якому у дворі прилетіло. Ну і вибухова хвиля була досить серйозна. Десятки будинків мають ті чи інші пошкодження, в основному вікна, і три багатоквартирних будинки мають також багато вибитих вікон», — розповів Новачок.

За словами посадовця, 8 листопада комісія обстежить пошкоджені будинки та зафіксує руйнування. Для мешканців на Львівському шосе, 14/1 розгорнули штаб із ліквідації наслідків атаки. Там можна повідомити про пошкодження, отримати матеріали для відновлення та консультації.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, ТСН.ua уже повідомляв про те, що увечері 7 листопада у Хмельницькому лунали вибухи. Унаслідок російської атаки пошкоджено приватні житлові будинки, а в одній із багатоповерхівок вибило вікна. Міський голова Олександр Симчишин повідомляв, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

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