РФ масовано вдарила по одній з центральних областей: є «прильоти» - деталі

Вибухи. / © Associated Press

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Протягом доби російська армія кілька разів атакувала Полтавську область. Зокрема, під прицілом опинився один з навчальних закладів. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

«У Кременчуцькому районі ворог за допомогою БпЛА атакував територію одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлю», — наголосив чиновник.

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Окрім того, у Миргородському районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Зайнялася суха рослинність. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено електроопору.

Російський безпілотник також БпЛА влучив по території промислового підприємства. Унаслідок атаки горіла суха рослинність.

Як повідомлялося, напередодні Росія двічі вдарила по будівлі Запорізької ОДА. За даними чиновників, окупанти завдали цілеспрямованої атаки. Минулося без постраждалих.

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