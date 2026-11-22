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Російський дрон атакував приватне підприємство: перші подробиці
Вибух прогримів просто на території підприємства.
Вночі 22 листопад російські дони атакували Кременчуцький район Полтавської області. Окупанти вдарили по території приватного підприємства.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
«У Кременчуцькому районі відбулося влучання БпЛА по території приватного підприємства», — наголосив чиновник.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Нагадаємо, вночі РФ вдарила по п’ятиповерхівці під Києвом. Будинок зазнав серйозних руйнувань, виникла сильна пожежа у квартирах. Мешканців евакуюють.
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