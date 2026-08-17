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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російська "Бандероль" залетіла до Молдови з України: що відомо (оновлено)

Російська ракета «Бандероль» залетіла із Одещини на територію Молдови.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Бандероль

Бандероль / © Фото із соціальних мереж

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 серпня, з Одеської області до Молдови залетіла російська ракета «Бандероль».

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, повітряна ціль рухалася з території Одещини та перетнула державний кордон України в напрямку Молдови.

Також відомо, що ракета перетнула кордон країни під час масованої атаки РФ на Одещину.

Дописи. / © скриншот

Дописи. / © скриншот

За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаку РФ по області постраждав приватний сектор. В одному з будинків вибухом повністю зруйнувало дах і спалахнула пожежа, а ударна хвиля пошкодила сусідні оселі.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби», — зауважив Кіпер.

Атака РФ на Одещину. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака РФ на Одещину. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, над Чорним морем 17 серпня зафіксовано російський бомбардувальним-ракетоносець Ту-22м3. Він може запустити по Україні крилаті ракети Х-22.

До слова, очільник оборонного відомства Молдови заявив, що порушення повітряного простору російськими дронами становлять загрозу для цивільного населення.

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