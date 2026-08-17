Російська "Бандероль" залетіла до Молдови з України: що відомо (оновлено)

Бандероль / © Фото із соціальних мереж

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 серпня, з Одеської області до Молдови залетіла російська ракета «Бандероль».

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Реклама

За даними військових, повітряна ціль рухалася з території Одещини та перетнула державний кордон України в напрямку Молдови.

Реклама

Також відомо, що ракета перетнула кордон країни під час масованої атаки РФ на Одещину.

Дописи. / © скриншот

За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаку РФ по області постраждав приватний сектор. В одному з будинків вибухом повністю зруйнувало дах і спалахнула пожежа, а ударна хвиля пошкодила сусідні оселі.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби», — зауважив Кіпер.

Атака РФ на Одещину. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, над Чорним морем 17 серпня зафіксовано російський бомбардувальним-ракетоносець Ту-22м3. Він може запустити по Україні крилаті ракети Х-22.

Реклама

До слова, очільник оборонного відомства Молдови заявив, що порушення повітряного простору російськими дронами становлять загрозу для цивільного населення.

Новини партнерів

Новини партнерів