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Російська "Бандероль" залетіла до Молдови з України: що відомо (оновлено)
Російська ракета «Бандероль» залетіла із Одещини на територію Молдови.
Сьогодні, 17 серпня, з Одеської області до Молдови залетіла російська ракета «Бандероль».
Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
За даними військових, повітряна ціль рухалася з території Одещини та перетнула державний кордон України в напрямку Молдови.
Також відомо, що ракета перетнула кордон країни під час масованої атаки РФ на Одещину.
За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаку РФ по області постраждав приватний сектор. В одному з будинків вибухом повністю зруйнувало дах і спалахнула пожежа, а ударна хвиля пошкодила сусідні оселі.
«Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби», — зауважив Кіпер.
Нагадаємо, над Чорним морем 17 серпня зафіксовано російський бомбардувальним-ракетоносець Ту-22м3. Він може запустити по Україні крилаті ракети Х-22.
До слова, очільник оборонного відомства Молдови заявив, що порушення повітряного простору російськими дронами становлять загрозу для цивільного населення.