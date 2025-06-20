Російський дрон-камікадзе атакував Харків: пошкоджені житлові будинки, дитсадок і десятки автівок

Дрони / © ТСН.ua

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У вечірній час 19 червня 2025 року Харків став мішенню для безпілотного літального апарата типу "Герань-2", запущеного з боку російських збройних сил.

За інформацією начальника управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартака Борисенка, внаслідок цього удару були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, будівля цивільного підприємства, дитячий садок, спортивна споруда та понад пів сотні автомобілів, які знаходились поруч із житловими будинками.

Нагадаємо, увечері 19 червня повітряну тривогу через загрозу балістики оголосили у низці областей України. Також було повідомлення про “Шахеди”, зокрема, на півночі Харківщини курсом на Харків.

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