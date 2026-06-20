Російський дрон “Молнія” вдарив по АЗС у Снігурівці: що відомо

Дрон “Молнія” / © скриншот з відео

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У суботу, 20 червня, у Снігурівці на Миколаївщині було чути вибух. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Спочатку посадовець поінформував, що деталі інциденту з’ясовують. Згодом стало відомо, що російський безпілотник типу “Молнія” атакував територію міста та влучив в одну з автозаправних станцій.

За словами очільника МВА, внаслідок удару загиблих і поранених немає. Інформація щодо можливих руйнувань та масштабу пошкоджень уточнюється. На місці можуть працювати профільні служби.

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Нагадаємо, російські війська дедалі частіше застосовують ударні дрони типу “Молнія” для атак по прифронтових регіонах України. Ці безпілотники використовуються для ураження як інфраструктурних, так і цивільних об’єктів.

Нагадаємо, що раніше у Сімферополі пролунали вибухи та стрілянина: Крим масовано атакують дрони

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