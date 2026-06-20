ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон “Молнія” вдарив по АЗС у Снігурівці: що відомо

У місті Снігурівка Миколаївської області пролунав вибух — російський ударний безпілотник типу “Молнія” влучив у автозаправну станцію. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Дрон “Молнія”

Дрон “Молнія” / © скриншот з відео

У суботу, 20 червня, у Снігурівці на Миколаївщині було чути вибух. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Спочатку посадовець поінформував, що деталі інциденту з’ясовують. Згодом стало відомо, що російський безпілотник типу “Молнія” атакував територію міста та влучив в одну з автозаправних станцій.

За словами очільника МВА, внаслідок удару загиблих і поранених немає. Інформація щодо можливих руйнувань та масштабу пошкоджень уточнюється. На місці можуть працювати профільні служби.

Нагадаємо, російські війська дедалі частіше застосовують ударні дрони типу “Молнія” для атак по прифронтових регіонах України. Ці безпілотники використовуються для ураження як інфраструктурних, так і цивільних об’єктів.

Нагадаємо, що раніше у Сімферополі пролунали вибухи та стрілянина: Крим масовано атакують дрони

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie