Укрaїнa
608
1 хв

Російський дрон поцілив у гуртожиток у Харкові: стали відомі наслідки

Внаслідок удару дрона по гуртожитку в Харкові вибито кілька вікон, обійшлось без жертв.

Наталія Магдик
Шахед

Шахед

Вдень у суботу 18 жовтня, російський дрон атакував Шевченківський район Харкова, влучивши в будівлю гуртожитку.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, однак у приміщенні вибито кілька вікон та зафіксовано незначні пошкодження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія від ночі завдала масованих ударів по Сумах. Окупанти прицільно атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі міста.

