- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 608
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський дрон поцілив у гуртожиток у Харкові: стали відомі наслідки
Внаслідок удару дрона по гуртожитку в Харкові вибито кілька вікон, обійшлось без жертв.
Вдень у суботу 18 жовтня, російський дрон атакував Шевченківський район Харкова, влучивши в будівлю гуртожитку.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, однак у приміщенні вибито кілька вікон та зафіксовано незначні пошкодження.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російська армія від ночі завдала масованих ударів по Сумах. Окупанти прицільно атакували ударним БпЛА автозаправку у Зарічному районі міста.