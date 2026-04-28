- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський дрон убив людину в одному з міст: що відомо
Через атаку на Харківську область є загибла людина.
Армія РФ двраила по Чугуїву на Харківщині безпілотником. Є жертва.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгуубов.
за даними посадовця, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — постраждала. Це, наголосив він, попердні дані.
«Екстрені служби працюють на місці влучання. З’ясовуємо всі обставини», — завершив Синєгубов.
Раніше у Харкові в Немишлянському районі ворожий дрон впав просто на дорогу поблизу житлової забудови. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних будинків і перебито газогін. За попередніми даними, постраждали двоє людей, їм надали допомогу. На місці працювали екстрені служби, які ліквідували наслідки удару та перевіряли територію.