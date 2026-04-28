ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон убив людину в одному з міст: що відомо

Через атаку на Харківську область є загибла людина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Безпілотник вдарив по Чугуєву

Безпілотник вдарив по Чугуєву

Армія РФ двраила по Чугуїву на Харківщині безпілотником. Є жертва.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгуубов.

за даними посадовця, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — постраждала. Це, наголосив він, попердні дані.

«Екстрені служби працюють на місці влучання. З’ясовуємо всі обставини», — завершив Синєгубов.

Раніше у Харкові в Немишлянському районі ворожий дрон впав просто на дорогу поблизу житлової забудови. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних будинків і перебито газогін. За попередніми даними, постраждали двоє людей, їм надали допомогу. На місці працювали екстрені служби, які ліквідували наслідки удару та перевіряли територію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie