Російський дрон убив людину в одному з міст: що відомо

Безпілотник вдарив по Чугуєву

Армія РФ двраила по Чугуїву на Харківщині безпілотником. Є жертва.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгуубов.

за даними посадовця, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — постраждала. Це, наголосив він, попердні дані.

«Екстрені служби працюють на місці влучання. З’ясовуємо всі обставини», — завершив Синєгубов.

Раніше у Харкові в Немишлянському районі ворожий дрон впав просто на дорогу поблизу житлової забудови. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних будинків і перебито газогін. За попередніми даними, постраждали двоє людей, їм надали допомогу. На місці працювали екстрені служби, які ліквідували наслідки удару та перевіряли територію.

