Російський дрон ударив по автівці: постраждав 13-річний хлопчик

Наслідки удару по автівці на Сумщині

Російські дрони продовжують цілеспрямовано атакувати територію Сумщини, завдаючи ударів по цивільних. У понеділок, 23 березня, внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль у Сумській громаді постраждали батько із неповнолітнім сином.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Наразі медики обстежують 13-річного хлопчика та його батька, які перебували в авто. Їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

За словами керівника Сумщини, внаслідок удару автівка загорілася та зазнала значних пошкоджень.

«Тактика ворога не змінюється — удари завдаються по цивільній інфраструктурі та людях. Будьте обережні під час повітряних тривог, перебувайте у безпечних місцях», — наголосив у своєму повідомленні Олег Григоров.

Як повідомили в ДСНС, окрім удару по автомобілю, російські терористи на Сумщині атакували також склад із зерном у Тростянецькій громаді. Коли ж на гасіння пожежі прибули рятувальники, завдали ще одного удару.

© ДСНС

«Особовий склад, на щастя, встиг відійти в безпечне місце. Пошкоджена пожежна цистерна», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше російські терористи завдали удару по території закладу дошкільної освіти на Сумщині. Унаслідок удару пошкоджено будівлю дитячого садка.