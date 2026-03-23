ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон ударив по автівці: постраждав 13-річний хлопчик

Внаслідок удару ворожого безпілотника автівка загорілася та зазнала значних пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки удару по автівці на Сумщині

Російські дрони продовжують цілеспрямовано атакувати територію Сумщини, завдаючи ударів по цивільних. У понеділок, 23 березня, внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль у Сумській громаді постраждали батько із неповнолітнім сином.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Наразі медики обстежують 13-річного хлопчика та його батька, які перебували в авто. Їм надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

За словами керівника Сумщини, внаслідок удару автівка загорілася та зазнала значних пошкоджень.

«Тактика ворога не змінюється — удари завдаються по цивільній інфраструктурі та людях. Будьте обережні під час повітряних тривог, перебувайте у безпечних місцях», — наголосив у своєму повідомленні Олег Григоров.

Як повідомили в ДСНС, окрім удару по автомобілю, російські терористи на Сумщині атакували також склад із зерном у Тростянецькій громаді. Коли ж на гасіння пожежі прибули рятувальники, завдали ще одного удару.

© ДСНС

«Особовий склад, на щастя, встиг відійти в безпечне місце. Пошкоджена пожежна цистерна», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше російські терористи завдали удару по території закладу дошкільної освіти на Сумщині. Унаслідок удару пошкоджено будівлю дитячого садка.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie