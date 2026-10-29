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Російський дрон ударив по пасажирському потягу у Дніпрі: багато загиблих та поранених
Російські окупанти завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу у Дніпрі, внаслідок чого загинули 13 людей і щонайменше п’ятеро дістали поранень.
У Дніпрі сталася страшна трагедія — російські окупанти завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу.
Про це написав мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.
Філатов назвав це геноцидальною війною.
Внаслідок ворожої атаки загинули 13 людей, уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Олексендр Ганжа у Telegram. За попередньою інформацією, щонайменше п’ятеро цивільних дістали поранень різного ступеня тяжкості.
На місці влучання працюють усі екстрені та рятувальні служби. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим, інформація щодо наслідків удару уточнюється.
В «Укрзалізниці» уточнили, що ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.
«Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці», — додали в УЗ.
Нагадаємо, у Дніпрі 9 жовтня внаслідок повторного російського удару по залізничній інфраструктурі загинув заступник начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол Андрій Плотников. В «УЗ» повідомили, що він керував ліквідацією наслідків обстрілу та встиг відвести своїх підлеглих у безпечне місце, однак сам опинився в епіцентрі атаки.