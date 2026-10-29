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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російський дрон ударив по пасажирському потягу у Дніпрі: багато загиблих та поранених

Російські окупанти завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу у Дніпрі, внаслідок чого загинули 13 людей і щонайменше п’ятеро дістали поранень.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Удар по потягу в Дніпрі

Удар по потягу в Дніпрі / © Facebook / Сергій Лисак

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі сталася страшна трагедія — російські окупанти завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу.

Про це написав мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

Філатов назвав це геноцидальною війною.

Допис Бориса Філатова про удар по потягу 29 жовтня

Допис Бориса Філатова про удар по потягу 29 жовтня

Внаслідок ворожої атаки загинули 13 людей, уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Олексендр Ганжа у Telegram. За попередньою інформацією, щонайменше п’ятеро цивільних дістали поранень різного ступеня тяжкості.

На місці влучання працюють усі екстрені та рятувальні служби. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим, інформація щодо наслідків удару уточнюється.

В «Укрзалізниці» уточнили, що ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.

«Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці», — додали в УЗ.

Нагадаємо, у Дніпрі 9 жовтня внаслідок повторного російського удару по залізничній інфраструктурі загинув заступник начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол Андрій Плотников. В «УЗ» повідомили, що він керував ліквідацією наслідків обстрілу та встиг відвести своїх підлеглих у безпечне місце, однак сам опинився в епіцентрі атаки.

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