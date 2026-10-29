Російський дрон ударив по пасажирському потягу у Дніпрі: багато загиблих та поранених

Удар по потягу в Дніпрі / © Facebook / Сергій Лисак

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У Дніпрі сталася страшна трагедія — російські окупанти завдали удару дроном по цивільному пасажирському електропотягу.

Про це написав мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

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Філатов назвав це геноцидальною війною.

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Допис Бориса Філатова про удар по потягу 29 жовтня

Внаслідок ворожої атаки загинули 13 людей, уточнив очільник Дніпропетровської ОВА Олексендр Ганжа у Telegram. За попередньою інформацією, щонайменше п’ятеро цивільних дістали поранень різного ступеня тяжкості.

На місці влучання працюють усі екстрені та рятувальні служби. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим, інформація щодо наслідків удару уточнюється.

В «Укрзалізниці» уточнили, що ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд №866 Дніпро — Запоріжжя.

«Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці», — додали в УЗ.

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Нагадаємо, у Дніпрі 9 жовтня внаслідок повторного російського удару по залізничній інфраструктурі загинув заступник начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол Андрій Плотников. В «УЗ» повідомили, що він керував ліквідацією наслідків обстрілу та встиг відвести своїх підлеглих у безпечне місце, однак сам опинився в епіцентрі атаки.

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