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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон вдарив біля зупинки з людьми: є загиблий

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Російський дрон вдарив біля зупинки з людьми: є загиблий

© Associated Press

Сьогодні, 14 червня, російська атакувала цивільних просто біля зупинки громадського транспорту в Запорізькому районі. Є жертви.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Ворог ударив дроном неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі“, - йдеться у повідомленні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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