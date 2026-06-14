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Російський дрон вдарив біля зупинки з людьми: є загиблий
Сьогодні, 14 червня, російська атакувала цивільних просто біля зупинки громадського транспорту в Запорізькому районі. Є жертви.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
“Ворог ударив дроном неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі“, - йдеться у повідомленні.
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