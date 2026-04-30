Російський дрон вдарив по автобусу з людьми: перші деталі від влади

У четвер, 30 квітня, російська армія вдарила безпілотником по пасажирському автобусу у Сумській області. Попередньо, минулося без жертв.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За словами чиновника, росіяни атакували БпЛА автобус із цивільними у Середино-Будській громаді. За попередньою інформацією, всі пасажири залишилися без ушкоджень. Водія транспортного засобу обстежують медики.

«Це територія, звідки вже тривалий час оголошена евакуація. Частина людей ще залишається. Для них організовано довезення», — наголосив очільник ОВА.

Удари по Сумській області

Минулої ночі РФ вдарила ракетою і дронами просто по будинках у Шосткинській громаді. У житловому секторі здійнялися масштабні пожежі. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна мешканка одного з будинків. Кілька людей отримали травми.

Вночі проти 28 квітня загарбники здійснили масовану атаку «Шахедів» на Конотоп, вдаривши по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Під прицілом також опинився об’єкт енергетики. Частина міста залишилася без світа.

