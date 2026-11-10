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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни зрання вдарили по електропоїзду просто на пероні: які наслідки

У Сумах російський дрон влучив у приміський електропоїзд, який перебував на пероні залізничної станції.

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Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Наслідки атаки на електропоїзд у Сумах

Наслідки атаки на електропоїзд у Сумах / © Соцмережі

У Сумах російський безпілотник атакував приміський електропоїзд, який у момент влучання перебував на пероні залізничної станції.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Атака російського дрона на поїзд у Сумах: що відомо

За інформацією «Укрзалізниці», ворожий БПЛА влучив у приміський електропоїзд, який стояв на пероні залізничної станції в Сумах.

Поїзна бригада на момент атаки перебувала в укритті. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв серед залізничників. Пасажири також не постраждали.

«У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали», — повідомили в «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» закликали пасажирів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

«Закликаємо пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, що російські війська вже неодноразово атакували цивільну залізничну інфраструктуру в Україні. Зокрема, 29 жовтня російський безпілотник ударив по пасажирському поїзду у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули 15 людей, ще 13 дістали поранення. Удар припав на залізничний вокзал, де на той момент перебували пасажири.

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