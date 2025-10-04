Російський дрон вдарив по потягу "Шостка-Київ": момент влучання (відео)

Вибух. / © Associated Press

Посеред дня 4 жовтня російські окупанти атакували безпілотниками залізничний вокзал у Шостці Сумської області. Сталося два прицільних “прильоти” у потяги: спочатку у приміський - Терещенська-Новгород-Сіверський, а потім - у Шостка-Київ.

У Мережі з’явилося відео удару другого “Шахеда” по вокзалу.

Очевидці телеграм-каналу “Труха Суми” зафільмували цей удар. На відео видно стовп диму, що здійнявся до неба. Ймовірно, від першого удару. На фоні чути звук дрона, який атакував вокзал знову. Після цього “прильоту” стався сильний вибух та здійнялися чорні клубки диму.

Атака на потяги “УЗ”

Близько 11:50 армія РФ атакувала пасажирський потяг, що стояв на пероні вокзалу в Шостці. Спочатку “приліт” стався в один потяг, а коли відбувалася евакуація, відбувся другий удар по тепловозу.

За даними “Укрзалізниці”, уражено два потяги: приміський Терещенська—Новгород-Сіверський та Шостка—Київ. Після цієї атаки "УЗ" скасувала низку приміських рейсів. Скільки часу не відбуватиметься рух, в компанії наразі не повідомили.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю російську атаку терором, “який світ не має права ігнорувати“. Глава держави також наголосив, що потрібні сильні дії, бо “розмов зараз недостатньо”.