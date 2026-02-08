Російський дрон вдарив по житловому району на Харківщині

Shahed / © reuters.com

Російські війська вночі атакували Харківщину ударним безпілотником, завдавши удару по житловій забудові у Чугуєві.

За інформацією міської голови Чугуєва Галини Мінаєвої, після опівночі російський дрон влучив в один із районів міста.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень два багатоквартирні житлові будинки. У помешканнях вибито вікна та пошкоджено фасади.

Також відомо про одну людину, яка після удару звернулася по медичну допомогу. Дані щодо характеру травм уточнюються.

Наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки обстрілу.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок російської атаки по Західноукраїнській електропідстанції, у Львівській області можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів України.