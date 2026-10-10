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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російський дрон вдарив просто по дітях: загинув 11-річний хлопчик, є поранені

На Дніпропетровщині через скид боєприпасу з російського дрона загинув 11-річний хлопчик.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ

Атака РФ

У Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.

Про трагедію повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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За його даними, внаслідок цього ж обстрілу травмувалися ще двоє дітей — 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка.

Наразі вони перебувають у медичному закладі, де їм надають усю необхідну допомогу.

«Щирі співчуття родині загиблого хлопчика», — висловив співчуття очільник ОВА.

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Нагадаємо, внаслідок ворожого «прильоту» по Слобідському району на Харківщині спалахнула пожежа. За останніми даними, є постраждалі.

Також 10 жовтня Росія вдарила по Києву реактивними безпілотниками та ракетами. Сирена лунала в місті кілька разів від самого ранку, а близько обіду пролунали вибухи.

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