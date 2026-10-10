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Російський дрон вдарив просто по дітях: загинув 11-річний хлопчик, є поранені
На Дніпропетровщині через скид боєприпасу з російського дрона загинув 11-річний хлопчик.
У Покровській громаді Дніпропетровської області внаслідок скидання боєприпасу з російського безпілотника загинув 11-річний хлопчик.
Про трагедію повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
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За його даними, внаслідок цього ж обстрілу травмувалися ще двоє дітей — 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка.
Наразі вони перебувають у медичному закладі, де їм надають усю необхідну допомогу.
«Щирі співчуття родині загиблого хлопчика», — висловив співчуття очільник ОВА.
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